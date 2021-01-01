В конкурсе "Большая перемена" смогут участвовать тюменские пятиклассники

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Стать участниками конкурса "Большая перемена" в 2021 году смогут не только старшеклассники, но и учащиеся 5-7 классов. В новом сезоне к девяти направлениям конкурса добавится новое, связанное с развитием образовательных технологий, сообщает Министерство просвещения РФ.

Новый сезон "Большой перемены" стартует 28 марта. Тематические смены пройдут в "Артеке", "Океане" и "Смене". Для полуфиналистов и финалистов первого сезона запустят годовую образовательную программу от партнеров конкурса. Специальная программа для педагогов-наставников, победителей конкурса, пройдет в Крыму.

Конкурс "Большая перемена" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Он стартовал в 2020 году при поддержке Минпросвещения России. Победителями стали 600 старшеклассников.

Учащиеся 11-х классов получили по 1 млн рублей, учащиеся 9 и 10 классов – по 200 тыс. рублей. Двадцати лучшим школам предоставлена финансовая поддержка в размере 2 млн рублей, а педагогам, подготовившим победителей, по 150 тыс. рублей.