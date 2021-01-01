  • 12 января 202112.01.2021вторник
  • USD74,5157
    EUR90,8123
  • В Тюмени -26..-28 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ХК "Тюменский легион" дважды уступил югорским хоккеистам

Спорт, 14:25 12 января 2021

ХК "Тюменский легион" | Фото: ХК "Тюменский легион"

Повторный матч с "Мамонтами Югры" из Ханты-Мансийска провел "Тюменский легион" в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Югорчане одержали победу - 4:3. Счет на 12-й минуте открыл Александр Добровольский. Вскоре Данила Вторушин упрочил лидерство югорчан. В начале второго периода Иван Воробьев довел счет до крупного - 0:3.

Вскоре нападающий хозяев Александр Мингалев забросил первую шайбу хозяев, а чуть позже Кирилл Абрамов сократил отставание до одного гола. На 36 минуте тюменцы неожиданно пропустили шайбу, находясь в большинстве – отличился Иван Алексеев. Еще до перерыва Артем Васюков оказался расторопнее всех возле ворот Югорчанин -3:4. В заключительном отрезке игрокам тюменской молодежки не удалось изменить счет на табло.

Напомним, днем ранее гости также были сильнее, одержав победу по буллитам – 4:3.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменский легион , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:25 12.01.2021ХК "Тюменский легион" дважды уступил югорским хоккеистам
11:40 12.01.2021ХК "Рубин" примет хоккеистов из Ангарска
17:16 11.01.2021Тюменская скалолазка завоевала серебро "Рождественского турнира"
16:43 11.01.2021Тюменские дзюдоисты узнали соперников на турнире в Катаре