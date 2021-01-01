ХК "Тюменский легион" дважды уступил югорским хоккеистам

| Фото: ХК "Тюменский легион" | Фото: ХК "Тюменский легион"

Повторный матч с "Мамонтами Югры" из Ханты-Мансийска провел "Тюменский легион" в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Югорчане одержали победу - 4:3. Счет на 12-й минуте открыл Александр Добровольский. Вскоре Данила Вторушин упрочил лидерство югорчан. В начале второго периода Иван Воробьев довел счет до крупного - 0:3.

Вскоре нападающий хозяев Александр Мингалев забросил первую шайбу хозяев, а чуть позже Кирилл Абрамов сократил отставание до одного гола. На 36 минуте тюменцы неожиданно пропустили шайбу, находясь в большинстве – отличился Иван Алексеев. Еще до перерыва Артем Васюков оказался расторопнее всех возле ворот Югорчанин -3:4. В заключительном отрезке игрокам тюменской молодежки не удалось изменить счет на табло.

Напомним, днем ранее гости также были сильнее, одержав победу по буллитам – 4:3.