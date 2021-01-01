У 155 человек подтвердился COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

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155 человек заболели коронавирусом в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 22 тыс. 934 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 12,3% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксирован 531 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 тыс. 755 человек.

В Москве зафиксировано 5 тыс. 1 новых случая болезни, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 731, в Московской области - 1 тыс. 83.

В Свердловской области заболел 361 человек, в Челябинской области - 291, в Ханты-Мансийском автономном округе - 205, на Ямале - 121, в Курганской области - 101.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 448 тыс. 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 тыс. 804 летальных исхода, выздоровело 2 млн 825 тыс. 430 человек.