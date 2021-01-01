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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

59-летняя женщина с COVID-19 умерла в Тюменской области

Общество, 13:30 12 января 2021

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

59-летняя женщина с COVID-19 умерла в Тюменской области в минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Причиной смерти стала острая респираторная недостаточность на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в области скончались 215 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в регионе зафиксировали 155 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у шести детей. Всего с начала пандемии заболели 25 тыс. 242 человека.

132 человека выздоровели, за весь период от новой коронавирусной инфекции вылечились 23 тыс. 689 человек. Восемь пациентов остаются на ИВЛ, 9 тыс. 448 человек - под медицинским наблюдением, 679 - на перевахтовке.

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# коронавирус

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