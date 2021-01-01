Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до февраля

аэропорт Рощино, Иван Ураков аэропорт Рощино, Иван Ураков

До 1 февраля включительно продлен запрет на авиасообщение с Великобританией, сообщает пресс-служба правительства.

Решение принял оперштаб для защиты здоровья населения. Запрет на полеты в Великобританию ввели 22 декабря из-за нового, более заразного штамма COVID-19.

Напомним, первый случай британского штамма коронавируса обнаружен в России в начале января. Заболевший накануне прилетел из Великобритании.