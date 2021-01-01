В Ишиме начался второй этап вакцинации от COVID-19

Здравоохранение Тюменской области ВК Здравоохранение Тюменской области ВК

Второй этап вакцинации от COVID-19 проходит в областной больнице №4 в Ишиме. Первым 145 привившимся начали вводить второй компонент вакцины "Спутник V", сообщает лечебное учреждение.

Одним из первых прививку получил главный врач Вячеслав Афанасьев. Вместе с ним ввели вторую порцию "Спутника V" еще 25 человек.

Вячеслав Афанасьев рассказал, что первую вакцину поставил до нового года, у него были небольшие болезненные ощущения в месте инъекции в течение 3-4 дней.

"Некоторые мои коллеги после прививки испытали гриппоподобные явления в виде озноба, небольшой температуры, боли в суставах, эти побочные явления прописаны в инструкции к противоковидной вакцине. Никто из привитых не заболел. Приглашаю на вакцинацию группы риска: медицинских работников, сотрудников учреждений социальной сферы и образования, в том числе старше 60 лет. Ведь только обретя массовый иммунитет, мы сможем победить коронавирусную инфекцию", - сказал он.

Вскоре ишимские медики начнут прививать от коронавируса жителей из групп риска и "ЭпиВакКороной", в медучреждение поступила первая партия этой российской вакцины.