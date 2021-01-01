Рекомендации по вакцинации от COVID-19 перед крещенскими купаниями дал эксперт Минздрава

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Пройти вакцинацию от COVID-19 лучше за 7 дней до или спустя 2 дня после крещенских купаний. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, сообщает ведомство.

"Погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет. Это необходимо учитывать при планировании вакцинации", - подчеркнула эксперт.

Напомним, православный праздник Крещение проходит в ночь с 18 на 19 января, многие верующие традиционно окунаются в купели.