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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Рекомендации по вакцинации от COVID-19 перед крещенскими купаниями дал эксперт Минздрава

Общество, 12:52 13 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Пройти вакцинацию от COVID-19 лучше за 7 дней до или спустя 2 дня после крещенских купаний. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, сообщает ведомство.

"Погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет. Это необходимо учитывать при планировании вакцинации", - подчеркнула эксперт.

Напомним, православный праздник Крещение проходит в ночь с 18 на 19 января, многие верующие традиционно окунаются в купели.

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# COVID-19 , вакцинация , Крещение

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