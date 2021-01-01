165 человек заболели коронавирусом в Тюменской области за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

У 165 человек выявили COVID-19 в Тюменской области. Всего за последние сутки в России подтверждено 22 тыс. 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

13,5% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 566 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 28 тыс. 658 человек.

В Москве заболели 4 тыс. 320 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 3, в Московской области - 1 тыс. 189.

В Свердловской области болезнь выявили у 374 человек, в Челябинской области - у 289, в Ханты-Мансийском автономном округе - у 211, на Ямале - у 115, в Курганской области - у 105.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 471 тыс. 53 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 тыс. 370 летальных исходов, выздоровело 2 млн 854 тыс. 88 человек.