Utair начал продажу услуг через мессенджеры

| Фото: www.utair.ru | Фото: www.utair.ru

Дополнительные услуги в мессенджерах и социальных сетях начала напрямую продавать Utair, сообщает авиакомпания.

Через чаты для поддержки пассажиров в "ВКонтакте", Facebook, Telegram и Viber можно согласовать перевозку домашнего питомца в салоне или багаже, заказать в полет вкусную еду, выбрать место в салоне, докупить место ручной клади и багажа, оформить провоз спортинвентаря.

"В пандемию мы усилили все онлайн-сервисы Utair, чтобы люди могли не просто покупать онлайн, а делать это в самой комфортной для них среде — социальных сетях и мессенджерах. Так проще для пассажиров — не нужно искать услуги на сайте или тратить время в аэропорту. Теперь многое можно сделать через соцсети и мессенджеры, которые есть почти у всех", — сообщил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Utair летает более чем по 140 направлениям в России, из них 75 маршрутов доступны только пассажирам авиакомпании. В 2019 году пассажиропоток авиакомпании вырос до 7,8 млн пассажиров.