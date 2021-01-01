Фонд князя Монако профинансирует арктический проект ТюмГУ

| Фото: www.rgo.ru | Фото: www.rgo.ru

Новый арктический проект ТюмГУ профинансирует фонд князя Монако Альбера II, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Фонд объявил о выделении гранта на запуск международного проекта "Арктическая академия устойчивого развития: экологически и социально ответственное развитие энергетической и ресурсной базы в Арктике".

Проект будет реализован университетом совместно с партнерскими организациями Дании и Канады. В течение трех лет "Арктическая академия" проведет четыре научных форума и курс для аспирантов. Число приглашенных аспирантов составит 15-20 человек. Планируется, что один из первых форумов пройдет в Тюмени.