Мониторинг цен на продукты, работа ЖКХ и вакцинация от COVID-19 - под контролем полпреда президента в УФО

| Фото: uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Обеспечить мониторинг всех аспектов, связанных с вакцинацией жителей Уральского федерального округа от COVID-19, а также продолжать мониторинг ценообразования на продовольственные товары и обратить особое внимание на работу ЖКХ поручил главным федеральным инспекторам полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

12 января он провел оперативное совещание, где инспекторы доложили о ситуации в регионах, о том, как прошли новогодние каникулы в субъектах округа, о работе по профилактике и противодействию распространения COVID-19, о динамике цен на продовольственные товары первой необходимости.

Полпред особо отметил, что глава государства Владимир Путин на совещании по социальным вопросам 5 января подчеркнул, что крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. "Нужно добиться снижения безработицы, а значит, дать людям стабильный заработок", - цитируют Якушева в пресс-службе полпредства.

Эти вопросы, убежден Владимир Якушев, постоянно должны быть на контроле главных федеральных инспекторов.