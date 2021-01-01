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Мониторинг цен на продукты, работа ЖКХ и вакцинация от COVID-19 - под контролем полпреда президента в УФО

Политика, 18:09 12 января 2021

uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Обеспечить мониторинг всех аспектов, связанных с вакцинацией жителей Уральского федерального округа от COVID-19, а также продолжать мониторинг ценообразования на продовольственные товары и обратить особое внимание на работу ЖКХ поручил главным федеральным инспекторам полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

12 января он провел оперативное совещание, где инспекторы доложили о ситуации в регионах, о том, как прошли новогодние каникулы в субъектах округа, о работе по профилактике и противодействию распространения COVID-19, о динамике цен на продовольственные товары первой необходимости.

Полпред особо отметил, что глава государства Владимир Путин на совещании по социальным вопросам 5 января подчеркнул, что крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. "Нужно добиться снижения безработицы, а значит, дать людям стабильный заработок", - цитируют Якушева в пресс-службе полпредства.

Эти вопросы, убежден Владимир Якушев, постоянно должны быть на контроле главных федеральных инспекторов.

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# вакцинация , Владимир Якушев , ЖКХ , полпред президента в УФО , цены на продукты

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