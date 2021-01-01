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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников пройдет по 24 предметам

Общество, 09:15 13 января 2021

пресс-службы Минпросвещения России | Фото: пресс-службы Минпросвещения России

По 24 предметам пройдет региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, который стартовал в Тюменской области 12 января, сообщает областной департамент образования и науки.

Первые состязания состоялись по французскому и татарскому языку. Региональный этап проводится в очном формате и завершится 25 февраля.

Напомним, олимпиада традиционно включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В региональном и заключительном этапах могут участвовать школьники 9-11 классов.

Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть порог необходимых баллов, который устанавливается организаторами.

Влиться в олимпиадное движение может любой школьник. Для этого в самом начале учебного года о своем намерении нужно сообщить учителю по предмету, классному руководителю, завучу или ответственному за олимпиады.

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# Всероссийская олимпиада школьников , образование

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