Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников пройдет по 24 предметам

| Фото: пресс-службы Минпросвещения России | Фото: пресс-службы Минпросвещения России

По 24 предметам пройдет региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, который стартовал в Тюменской области 12 января, сообщает областной департамент образования и науки.

Первые состязания состоялись по французскому и татарскому языку. Региональный этап проводится в очном формате и завершится 25 февраля.

Напомним, олимпиада традиционно включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В региональном и заключительном этапах могут участвовать школьники 9-11 классов.

Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть порог необходимых баллов, который устанавливается организаторами.

Влиться в олимпиадное движение может любой школьник. Для этого в самом начале учебного года о своем намерении нужно сообщить учителю по предмету, классному руководителю, завучу или ответственному за олимпиады.