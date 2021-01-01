Ямальские ученые разработали методику мониторинга грунта вечной мерзлоты

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Первую версию методики автоматизированного контроля несущей способности грунтов под объектами капитального строительства разработал научный центр изучения Арктики. Уникальность методики, которая заключается в возможности мониторинга не только текущего состояния мерзлоты, но и будущих ее изменений, отметили ведущие российские и зарубежные эксперты-мерзлотоведы, сообщает правительство ЯНАО.

Ученые производят расчет оптимального количества и расположения термометрических скважин, в которых находится автоматизированное измерительное оборудование САМ-Мерзлота, что дает возможность получать данные о текущей и будущей несущей способности каждого элемента свайного фундамента капитального объекта. Специалисты Института математики и механики Уральского отделения РАН и сотрудники Научного центра разработали специальные программы моделирования полного температурного поля фундамента и визуализации температурных данных, полученных со скважин.

80 скважин глубиной 12 метров для апробации методики были пробурены под четырьмя объектами в Салехарде. Бурение проводилось с отбором керна, геологическим описанием разреза и его лабораторным анализом. Сделанные описания используются при расчетах температурного поля и несущей способностью свай.

В 2022 году оборудование термометрических скважин продолжится в Салехарде и Новом Уренгое.

По итогам трех лет реализации проекта будет сформирована окончательная версия методики, учитывающая максимальное количество показателей для оценки состояния мерзлоты. Полученные с помощью методики данные будут служить основанием для предложений по изменению строительных норм.