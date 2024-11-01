Банк УРАЛСИБ стал новым участником программы Гарантийного фонда Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новым участником программы Гарантийного фонда Тюменской области стало ПАО "Банк УРАЛСИБ", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Соглашение по предоставлению поручительств по кредитным договорам и договорам банковской гарантии подписано между Инвестиционным агентством Тюменской области и руководством банка.

Максимальный размер поручительства по программе Гарантийного фонда — 65 млн рублей. Поручительство покрывает до 70 % от суммы займа.

В 2024 году Гарантийным фондом предоставлено 120 поручительств на сумму 625 млн рублей. Это позволило привлечь инвестиции в экономику региона на сумму более 1,6 млрд рублей.

Действующий портфель поручительств в Тюменской области составляет более 2 млрд рублей.

Всего 19 финансово-кредитных учреждений готовы оказывать поддержку предпринимателям в Тюменской области. Список партнеров Гарантийного фонда размещен здесь.