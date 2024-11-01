Банк УРАЛСИБ стал новым участником программы Гарантийного фонда Тюменской области
Новым участником программы Гарантийного фонда Тюменской области стало ПАО "Банк УРАЛСИБ", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Соглашение по предоставлению поручительств по кредитным договорам и договорам банковской гарантии подписано между Инвестиционным агентством Тюменской области и руководством банка.
Максимальный размер поручительства по программе Гарантийного фонда — 65 млн рублей. Поручительство покрывает до 70 % от суммы займа.
В 2024 году Гарантийным фондом предоставлено 120 поручительств на сумму 625 млн рублей. Это позволило привлечь инвестиции в экономику региона на сумму более 1,6 млрд рублей.
Действующий портфель поручительств в Тюменской области составляет более 2 млрд рублей.
Всего 19 финансово-кредитных учреждений готовы оказывать поддержку предпринимателям в Тюменской области. Список партнеров Гарантийного фонда размещен здесь.