Медсестру из Тюмени наградили за борьбу с COVID-19

| Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО ОКБ № 2 | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО ОКБ № 2

Медицинской сестре взрослой поликлиники областной клинической больницы № 2 Татьяне Другановой вручили почетную грамоту Тюменской областной думы. Женщина организовывала работу медперсонала в общежитии на ул. Мельникайте, откуда госпитализировали китайскую студентку – первого в регионе пациента с подтвержденным коронавирусом в феврале 2020 года, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Тогда медики при активном участии Татьяны Другановой оперативно развернули в общежитии круглосуточный пост, обеспечили посменную работу, по несколько раз в сутки осматривали студентов и работников общежития, измеряли температуру, брали мазки для исследования на COVID-19 и другие анализы. Работники поликлиники в течение двух недель наблюдали и за самочувствием пассажиров самолета, на котором студентка из Китая прилетела в Тюмень.

"До сих пор благодарна каждому из нашего коллектива – все мы тоже опасались и переживали, но не переставали выполнять свою работу. При этом многое для нас было непривычным: ввиду новизны инфекции и серьезности ситуации принимались беспрецедентные меры безопасности", – рассказала Татьяна Друганова.

Напомним, что тогда никто из жильцов общежития и медицинских работников не заболел COVID-19.