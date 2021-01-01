В Тюменской области создадут новый сервис поиска работы для программистов

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Ярмарка вакансий школы программирования впервые пройдет в Тюменской области в 2021 году. На площадке тюменской "Точки кипения" будет создана база резюме выпускников — начинающих и продвинутых программистов, сообщает региональный департамент информатизации.

В ведомстве уточнили, что это поможет в поиске работы и подборе сотрудников в ИТ-сферу.

Также в этом году планируют провести мастер-классы по инженерной подготовке для школьников и студентов и занятия в школе цифровой трансформации, ИБ-стендап, митап "GDG TYUMEN", лекции по тематике SMART CITY. По направлению "Цифровая экономика" запланированы проектные сессии на тему цифровой зрелости важных социально-экономических отраслей. В конце года состоится форум-акселератор "Технокульт" для молодых ученых, специалистов, студентов и аспирантов, развивающих научно-инновационные проекты с потенциалом коммерциализации.

В течение года запланированы круглые столы с представителями ИТ-бизнеса и рабочие встречи по развитию сферы связи. Все события направлены на формирование ИТ-компетенций и навыков. Задачи по этому направлению заложены в региональном проекте "Кадры для цифровой экономики", который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта "Цифровая экономика".