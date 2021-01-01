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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени автоинспекторы помогли таксисту спасти пассажира

Происшествия, 16:32 13 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водитель такси поблагодарил сотрудников ГИБДД за спасение пассажира, который нуждался в медицинской помощи 12 января.

Молодому человеку, у которого заболела почка, нужно было срочно добраться до областной больницы № 2. Таксист посадил пассажира в машину у торгового центра "Рентал". В городе в это время движение было затруднено.

"На улице 50 лет ВЛКСМ возле ТРЦ "Премьер" водитель заметил наряд ДПС и обратился к инспекторам за помощью, чтобы они помогли ему быстрее доставить молодого человека, которому было очень плохо", – рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в областном управлении ГИБДД.

Инспекторы со спецсигналами сопроводили таксиста до ОКБ № 2.

Инна Пахомова

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# больница , ГИБДД Тюменской области , такси

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