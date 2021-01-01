О том, как Россия попала в Сибирь, расскажут тюменцам на вебинаре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вебинар "Зачем и как Россия попала в Сибирь" пройдет в Тюмени 15 января. Мероприятие начнется в 14 часов по местному времени в коворкинге "Точка кипения – Тюмень", сообщают организаторы.

Спикером выступит специалист по архетипам Пирсон, автор собственной концепции исторического развития Дмитрий Кошелев. Вебинар будет интересен широкому кругу слушателей.

"Мы предлагаем вам сыграть в историю. Мысленно примерить шапку Мономаха и побыть в образе русских великих князей и царей. Перед вами развернутся события XIV-XVII веков на реальных картах. Вы увидите, имелась ли альтернатива Москве и возможно ли чисто географически перенести столицу в другой регион. Мог ли победить Великий Новгород. Почему следовало колонизировать Сибирь и как это максимально быстро сделать", - сообщают организаторы.

Чтобы стать участником вебинара, необходимо подать заявку. За час до мероприятия на указанную при регистрации почту придет ссылка на подключение.