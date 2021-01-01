О дизайне как философии жизни расскажет тюменцам профессор Геннадий Вершинин

| Фото: из сообщества Музейного комплекса им. И.Я. Словцова во ВКонтакте | Фото: из сообщества Музейного комплекса им. И.Я. Словцова во ВКонтакте

Преподаватель ТГИК, кандидат искусствоведения, профессор Геннадий Вершинин прочтет лекцию "Дизайн как философия жизни и поэтика. Соттсасс, Беллини и другие" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 14 января в 18 часов, сообщают организаторы.

"Как в любой профессии, в проектировании есть свои пророки. Это они создают то, что потом растаскивают на цитаты миллионы последователей. Среди лидеров профессии – Этторе Соттсасс и Марио Беллини, Эль Лисицкий, Заха Хадид и другие. Как соединить мышление классиков дизайна с новым технологическим укладом, "финансовой" экономикой и почему разработки мастеров вновь оказываются в переломные времена в авангарде проектирования? На примере их решений, анализа работ, особенностей личности и мышления рассматриваются изменения в дизайне и мировой культуре, а заодно то, что лежит в основе успеха", – анонсируют организаторы.

Вход свободный, но количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72.