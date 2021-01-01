  • 14 января 202114.01.2021четверг
  • USD73,5264
    EUR89,7831
  • В Тюмени -26..-28 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

О дизайне как философии жизни расскажет тюменцам профессор Геннадий Вершинин

Общество, 11:25 14 января 2021

из сообщества Музейного комплекса им. И.Я. Словцова во ВКонтакте | Фото: из сообщества Музейного комплекса им. И.Я. Словцова во ВКонтакте

Преподаватель ТГИК, кандидат искусствоведения, профессор Геннадий Вершинин прочтет лекцию "Дизайн как философия жизни и поэтика. Соттсасс, Беллини и другие" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 14 января в 18 часов, сообщают организаторы.

"Как в любой профессии, в проектировании есть свои пророки. Это они создают то, что потом растаскивают на цитаты миллионы последователей. Среди лидеров профессии – Этторе Соттсасс и Марио Беллини, Эль Лисицкий, Заха Хадид и другие. Как соединить мышление классиков дизайна с новым технологическим укладом, "финансовой" экономикой и почему разработки мастеров вновь оказываются в переломные времена в авангарде проектирования? На примере их решений, анализа работ, особенностей личности и мышления рассматриваются изменения в дизайне и мировой культуре, а заодно то, что лежит в основе успеха", – анонсируют организаторы.

Вход свободный, но количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дизайн , лекция , Музейный комплекс им , Словцова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:25 14.01.2021О дизайне как философии жизни расскажет тюменцам профессор Геннадий Вершинин
11:14 14.01.2021Водоснабжение в нескольких районах Тюмени ограничат почти на сутки
10:52 14.01.2021Современная медтехника поступила в больницу Казанского района
10:45 14.01.2021В школах Тюмени занятия для учеников 1-9 классов второй смены отменены