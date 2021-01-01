Кубок главы района разыграли хоккеисты в Упорово

| Фото: группа "Упорово online" ВКонтакте | Фото: группа "Упорово online" ВКонтакте

Хоккейная команда Упоровского сельского поселения победила соперников из Суерки в первом турнире за Кубок главы Упоровского района. Соревнования приурочили к открытию отделения хоккея в детско-юношеской спортивной школе Упорово, сообщает информационно-издательский центр "Знамя правды".

По словам тренера, желающих заниматься хоккеем в районе много, родители охотно приводят детей на тренировки. Хоккей стал шестым видом спорта в ДЮСШ.

Глава муниципалитета Леонид Сауков отметил, что со временем число команд будет увеличено, турнир планируется проводить регулярно.