Концерт "Крещенские узоры" представят в трех тюменских домах культуры

| Фото: из архива Центра культуры и творчества "Тюмень" | Фото: из архива Центра культуры и творчества "Тюмень"

Программу "Крещенские узоры" представит Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Беззубова в домах культуры областной столицы 19, 20 и 21 января, сообщает Центр культуры и творчества "Тюмень".

Со сцены будут звучать популярные инструментальные произведения в исполнении оркестра, народные и авторские песни в исполнении Натальи Малаенко, Анастасии Русановой, Михаила Шепеленко. Создавать атмосферу волшебства и уюта будет ведущая Ольга Глазунова.

В ДКиТ "Торфяник" концерт начнется 19 января в 18 часов. На это же вечернее время запланированы выступления в ДК "Водник" 20 января и в ДК "Орфей" 21 января.

На концерты приглашают всех желающих. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.