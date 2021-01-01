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Концерт "Крещенские узоры" представят в трех тюменских домах культуры

Общество, 08:16 18 января 2021

из архива Центра культуры и творчества "Тюмень" | Фото: из архива Центра культуры и творчества "Тюмень"

Программу "Крещенские узоры" представит Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Беззубова в домах культуры областной столицы 19, 20 и 21 января, сообщает Центр культуры и творчества "Тюмень".

Со сцены будут звучать популярные инструментальные произведения в исполнении оркестра, народные и авторские песни в исполнении Натальи Малаенко, Анастасии Русановой, Михаила Шепеленко. Создавать атмосферу волшебства и уюта будет ведущая Ольга Глазунова.

В ДКиТ "Торфяник" концерт начнется 19 января в 18 часов. На это же вечернее время запланированы выступления в ДК "Водник" 20 января и в ДК "Орфей" 21 января.

На концерты приглашают всех желающих. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# дома культуры , концерты , праздник

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