Проректор ТюмГУ расскажет о важности метанавыков в современном мире

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Онлайн-встреча, посвященная теме метанавыков, пройдет в Тюменском госуниверситете 21 января. Мероприятие начнется в 18 часов по московскому времени, сообщает пресс-служба вуза.

Метанавыки — это способность устанавливать контакт и договариваться с людьми, гибкость и аналитическое мышление. О том, почему они важны в современном мире, расскажет и.о. проректора ТюмГУ Таисья Погодаева.

Встреча станет четвертой по счету в рамках совместного проекта ТюмГУ и портала "Теории и практики" — "Образовательный навигатор". Проект представляет собой серию из пяти бесплатных вебинаров, посвященных образованию в широком смысле этого слова.

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