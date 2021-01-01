Водоснабжение в нескольких районах Тюмени ограничат почти на сутки

| Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканала" | Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканала"

Водоснабжение в ряде районов Тюмени будет ограничено с полуночи до 22 часов 15 января. Это связано с проведением работ по подключению нового водовода к магистральным сетям, сообщает "Тюмень Водоканал".

Ограничения коснутся домов по улицам: Александра Протозатнова, Троицкая, Михаила Яценко, Амурская, Кремлевская, Магнитогорская, Новоселов, Ставропольская, Транспортная, Аграрная, Вадима Бованенко, Андрея Бушуева, Обдорская, Арктическая, Ледниковый проезд, Андрея Кореневского, Московский тракт, Фармана Салманова, Созидателей, Василия Подшибякина, 9 Января, Интернациональная, Рощинское шоссе в деревне Дударева, СНТ "Весна", СНТ "Париж", СНТ "Ласка", СНТ "Колос-4", СНТ "Звенящие кедры Тюмени", деревни Дербыши и Дударева.

В часы максимального водоразбора снижение давления возможно также на верхних этажах домов, расположенных в створе улиц 50 лет ВЛКСМ – Монтажников – Солнечная – Волостная (Комарова) – Спасская – Губернская – Закалужская – 9 Января – Московский тракт.

Отметим, Тюменский водоканал завершил реконструкцию водовода от Воронинских горок до Рощинского шоссе. Водопроводная магистраль имеет диаметр 630 мм и протяженность около 5 км. Сети из прочного полиэтилена проложены методом горизонтально-направленного бурения. Диаметр трубопровода был увеличен, чтобы транспортировать воду потребителям Тюменского района.

"15 января новый водовод будет подключен к магистральной сети. Нам предстоит выполнить врезку нового трубопровода к действующим коммуникациям. Это трудоемкий и затратный по времени процесс, поэтому все подготовительные работы мы выполнили заблаговременно", - рассказал начальник цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций "Росводоканал Тюмень" Владимир Шааб.