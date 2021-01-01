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МФК "Тюмень" сыграет в Ухте

Спорт, 11:03 14 января 2021

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Тюмень" в матче 11 тура российской суперлиги сыграет в Ухте против одноименного клуба 14 января, сообщает пресс-служба тюменской команды.

Как рассказал старший тренер МФК "Тюмень" Денис Абышев, команда после двух матчей в Сыктывкаре не возвращалась в родной город, а прямиком направилась в Ухту.

"Настроение у ребят хорошее. В первом матче с "Новой генерацией" нам не удалось одержать победу, но второй поединок показал, что при должном подходе мы способны на многое. Думаю, поединки с "Ухтой" будут интересными. Сейчас в чемпионате нет команд, которые так просто будут проигрывать. Все бьются до финального свистка. Готовимся к тяжелым матчам", - отметил Денис Абышев.

МФК "Тюмень", набрав 32 очка, занимает третье место в турнирной таблице. Соперник находится на последней строчке, имея в активе четыре балла. Матч в Ухте начнется в 17 часов по тюменскому времени.

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