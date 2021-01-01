В Голышманово впервые пройдет День снега

| Фото: РДК "Юность" Голышманово во ВКонтакте | Фото: РДК "Юность" Голышманово во ВКонтакте

Жители Голышманово впервые отпразднуют Всемирный день снега 17 января в 12 часов на площади у районного дома культуры "Юность". Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала режиссер массовых представлений учреждения Наталья Ложникова.

"Всегда стараемся удивить земляков чем-то новым, нашли необычный праздник – День снега, его как раз отмечают в предпоследнее воскресенье января, решили, почему бы и нам не присоединиться. Ведь в Сибири этого добра с избытком, а пятьдесят процентов населения Земли снега в глаза не видели. Поэтому приглашаем всех желающих на концертно-развлекательную программу. Самых активных участников конкурсов ждут призы", - отметила она.

Режиссер рассказала, что сказочные персонажи Игринка и Веселинка будут договариваться с Матушкой-зимой, чтобы та не лютовала и сильно людей не морозила. Что из этого получится, узнают только участники праздника.

По словам Натальи Ложниковой, голышмановцы с удовольствием участвуют во всех уличных фестивалях, квестах, ярмарках и программах, но самым любимым праздником по-прежнему остаются Проводы русской зимы, которые проходят в последний день Масленичной недели.

Организаторы подчеркнули, что День снега пройдет с соблюдением всех санитарных норм.

Инна Кондрашкина