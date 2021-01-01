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Новый портативный рентген-аппарат появился в больнице Заводоуковска

Общество, 15:05 14 января 2021

областная больница № 12 Заводоуковска | Фото: областная больница № 12 Заводоуковска

Новый портативный рентген-аппарат с высокой разрешающей способностью поступил в стационар областной больницы № 12 Заводоуковска. Его приобрели за счет средств областного бюджета, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Система работает в 750 режимах, отличается компактностью, легкостью настройки и свободно перемещается по палатам стационара. В отличие от пленочной флюорографии цифровой комплекс позволяет врачу мгновенно увидеть снимок на экране и поставить диагноз.

Универсальный аппарат совмещает в себе полноценный функционал рентгена и флюорографа, дает четкие изображения при низкой лучевой нагрузке на пациента. Аппарат может функционировать как от внешнего источника питания, так и автономно – на одном заряде батареи можно сделать до 650 снимков.

"Возможность за пределами рентген-кабинета оценить состояние внутренних физиологических структур, не подвергая больного дополнительному перемещению, особенно важна при оказании медицинской помощи маломобильным пациентам. При необходимости мы используем новый аппарат даже в условиях реанимации", - отметил главный врач областной больницы № 12 в Заводоуковске Николай Сипачев.

Он добавил, что исследования с помощью новой диагностической техники выполнены уже десяткам пациентов.

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# Заводоуковск , национальный проект Здравоохранение , областная больница №12 , рентген-аппарат

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