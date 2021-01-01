Программу переселения соотечественников продлили до 2023 года

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В Тюменской области программа переселения соотечественников продлена еще на три года. Перечень территорий вселения для переезда расширен, сообщает региональное УМВД.

В региональную программу включены 24 территории, к которым относятся Голышмановский и Заводоуковский городские округа, Ишим, Тобольск и Ялуторовск, а также 19 муниципальных районов. Везде создаются условия для адаптации, обустройства и интеграции соотечественников в местное сообщество.

Чтобы стать участником программы, соотечественник должен обладать востребованной на территории вселения профессией, а также иметь возможность постоянного или временного жилищного обустройства.

Сведения о вакансиях регулярно размещаются на сайте "Переселение соотечественников" в разделе "Вакансии". Сегодня востребованными являются вакансии врачей различных специализаций, фельдшеров, фармацевтов, педагогов, агрономов, инженеров, ветеринарных врачей, зоотехников, электромонтеров и иных квалифицированных специалистов.

Получить консультацию по интересующим вопросам, связанным с участием в региональной программе, можно в территориальных подразделениях по вопросам миграции органов внутренних дел и в отделении по работе с соотечественниками УМВД Тюменской области по адресу: ул. Республики, 55, кабинет 601, тел. 8 (3452) 500-928.