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На голышмановской птицефабрике "Рускома" вывели первых цыплят-бройлеров

Экономика, 18:00 14 января 2021

группа "Голышмановский городской округ" ВКонтакте | Фото: группа "Голышмановский городской округ" ВКонтакте

Первая посадка цыплят-бройлеров, около 70 тыс. голов, произошла на птицефабрике предприятия "Руском" в начале января 2021 года. Это новый этап реализации крупного инвестпроекта, который компания запустила в Голышмановском городском округе.

"В Голышманово будет производиться мясо бройлера - 40 тысяч тонн готовой продукции в год. Комплекс рассчитан на полную глубокую переработку: сюда завозится яйцо из племенного центра в Юргинском районе, у нас происходит инкубация, первых вылупившихся цыплят уже посадили на интенсивный откорм. Через 38 дней произойдет забой", - уточнил первый заместитель главы Голышмановского городского округа, начальник управления АПК Владимир Попов.

Площадки комплекса будут вводиться поочередно, на планируемую мощность проект стоимостью около 8 млрд рублей должен выйти в ноябре 2021 года.

Татьяна Ковалева

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# продукты питания , птицефабрика

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