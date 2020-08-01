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"Руском" готовит к открытию комплекс по выращиванию бройлера в Тюменской области

Экономика, 15:21 24 августа 2020

www.duma72.ru

Компания "Руском" готовится к запуску комплекса по выращиванию бройлера в селе Лабино Юргинского района Тюменской области, рассказал депутат Тюменской областной думы Юрий Конев.

Здесь планируют построить девять площадок: три для молодняка и шесть для родительского стада.

Напомним, что этот же инвестор в Юргинском районе несколько лет назад открыл крупное предприятие по производству мяса индейки.

Предприятие по выращиванию бройлера будет не только заниматься производством мяса, одна из основных задач - производство яйца. "Бройлерный племрепродуктор рассчитан на производство более 38 миллионов штук инкубационного яйца в год. Как говорят в компании, отказ от использования старых мощностей позволит обеспечить инкубационным яйцом и собственное производство, и продавать его в другие компании. Это действительно значимо",- цитирует Конева пресс-служба облдумы.

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# группа компаний РУСКОМ , облдума , Юрий Конев

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