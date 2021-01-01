Лишенного прав водителя задержали тюменские автоинспекторы

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

25 нарушений Правил дорожного движения выявили с помощью передвижного комплекса "Барьер" сотрудники ГИБДД в Тюмени 13 января. Приборы фиксируют проезд водителей, лишенных прав, должников по штрафам, а также обнаруживают в транспортном потоке автомобили с прекращенной регистрацией, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На ул. 50 лет ВЛКСМ инспекторы полка ДПС остановили автомобиль Shevrolet, за рулем которого находился 20-летний тюменец. В 2020 году молодой человек был лишен водительского удостоверения на полтора года за пьяное вождение. "Ранее молодого человека неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора. Водитель отстранен от управления, автомобиль помещен на спецстоянку. Административный материал направлен в суд", – рассказали в региональной ГИБДД.

Нарушителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей или административный арест на 15 суток.

Водитель, севший за руль без прав, попался автоинспекторам на "Ладе" 99-й модели. В 2019 году 28-летнего мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение, но штраф в размере пяти тысяч рублей до сих пор не погашен. Материалы направлены для исполнения в службу судебных приставов. Автоинспекторы оформили на водителя административный материал. Задержанный автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 12 водителей, эксплуатирующих автомобили с незаконно нанесенной тонировкой, шесть, не имеющих полиса ОСАГО, и двух водителей, не имеющих при себе прав. С двух транспортных средств с прекращенной регистрацией изъяты государственные регистрационные знаки.