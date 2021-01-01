Тюменский студент съездил за дипломом на угнанном автомобиле

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Молодого человека, подозреваемого в угоне автомобиля, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратился мужчина, у которого угнали автомобиль отечественного производства. Машину позже обнаружили на ул. Республики.

Полицейские задержали подозреваемого в угоне по горячим следам. Им оказался безработный 18-летний молодой человек. В состоянии алкогольного опьянения он обнаружил незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания. На угнанной машине тюменец планировал доехать до своего института, чтобы получить диплом.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Также он будет привлечен к ответственности за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.