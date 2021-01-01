  • 15 января 202115.01.2021пятница
  • USD73,7961
    EUR89,6475
  • В Тюмени -9..-11 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский студент съездил за дипломом на угнанном автомобиле

Происшествия, 15:49 15 января 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Молодого человека, подозреваемого в угоне автомобиля, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратился мужчина, у которого угнали автомобиль отечественного производства. Машину позже обнаружили на ул. Республики.

Полицейские задержали подозреваемого в угоне по горячим следам. Им оказался безработный 18-летний молодой человек. В состоянии алкогольного опьянения он обнаружил незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания. На угнанной машине тюменец планировал доехать до своего института, чтобы получить диплом.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Также он будет привлечен к ответственности за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# угон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:49 15.01.2021Тюменский студент съездил за дипломом на угнанном автомобиле
15:43 15.01.2021Жительницу Тюменского района задержали за шоппинг с чужой банковской картой
11:49 15.01.2021Тюменка оформила кредит на незнакомца
10:45 15.01.2021Тела мужчины и женщины нашли на месте пожара в Ишиме