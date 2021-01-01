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День открытых дверей в Ишимском пединституте пройдет онлайн

Общество, 09:00 18 января 2021

Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте

День открытых дверей Ишимского педагогического института им. Петра Ершова, филиала ТюмГУ пройдет 21 января в 16 часов. Разговор состоится в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба вуза.

Организаторы ответят на самые популярные вопросы будущих абитуриентов: как поступать, к чему готовиться, что институт готов предложить. Кроме того, проведут розыгрыш призов.

Трансляция мероприятия будет проходить на официальном канале института. Подключиться предлагают по активной ссылке, которая появится в официальной группе вуза в День открытых дверей. Уточнить подробности можно по телефону 8(34551)51-2-54.

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# абитуриенты , День открытых дверей , Ишимский пединститут , поступление

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