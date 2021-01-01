Тюменцы голосуют за участников музыкального флешмоба "Валенки"

авторы – МКУК «Далматовский КДЦ» | Фото: скриншот с видео с сайта Музея Победы авторы – МКУК «Далматовский КДЦ» | Фото: скриншот с видео с сайта Музея Победы

Онлайн-голосование за лучших участников Всероссийского музыкального флешмоба "Валенки" стартовало на сайте Музея Победы. Проголосовать за самые яркие видеоролики жители Тюменской области могут до 31 января.

Авторы записей, набравших максимальное число голосов, получат призы от Музея Победы — участие в zoom-экскурсии по новой экспозиции "Подвиг Народа". Сами же ролики войдут в финальное видео, которое разместят на сайте и соцсетях музея. Итоги зрительского голосования объявят в начале февраля.

Напомним, всероссийская музыкальная акция стартовала 12 декабря. Первыми известный рефрен "Валенки, валенки" в декорациях исторической панорамы "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев" исполнили юная артистка Арина Касина, солистка ансамбля "Музыкальная дорожка", и баянист Антон Воронков.

Исполнить отрывок из песни предлагалось в одиночку, с друзьями или всей семьей, дома или около памятного места в своем городе. И, конечно, в ролике можно и нужно было снять сами валенки.

"Музыкальный патриотический флешмоб "Валенки" призван объединить жителей России и еще раз напомнить о героических страницах истории нашей страны, о ее великом прошлом и о том, что традиция чествовать подвиги предков не заканчивается Годом памяти и славы", –рассказали в Музее Победы.