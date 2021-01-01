  • 18 января 202118.01.2021понедельник
  • USD73,5453
    EUR89,2546
  • В Тюмени -16..-18 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы могут попасть в кадровый резерв Росмолодежи

Общество, 09:45 18 января 2021

Росмолодежь

Конкурс на включение в кадровый резерв Федерального агентства по делам молодежи по ведущей группе должностей "специалисты" продлится до 4 февраля 2021 года.

По информации Росмолодежи, участвовать в конкурсе могут граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком, имеющие российское гражданство.

Дополнительная информация и список необходимых документов можно найти на сайте Росмолодежи в разделе "Вакансии". Подробности на сайте Росмолодежи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кадровый резерв , Росмолодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:07 18.01.2021К концу недели в Тюмень придут сильные морозы
09:45 18.01.2021Тюменцы могут попасть в кадровый резерв Росмолодежи
09:34 18.01.2021Тюменцы голосуют за участников музыкального флешмоба "Валенки"
09:23 18.01.2021В новогодние праздники тюменцы чаще всего летали в Казань и Сочи