Тюменцы могут попасть в кадровый резерв Росмолодежи

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Конкурс на включение в кадровый резерв Федерального агентства по делам молодежи по ведущей группе должностей "специалисты" продлится до 4 февраля 2021 года.

По информации Росмолодежи, участвовать в конкурсе могут граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком, имеющие российское гражданство.

Дополнительная информация и список необходимых документов можно найти на сайте Росмолодежи в разделе "Вакансии". Подробности на сайте Росмолодежи.