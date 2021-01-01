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Тюменцы могут стать спортивными блогерами

Общество, 18:21 15 января 2021

Континентальная Хоккейная лига

Направление "Спортивный блог в Instagram" появилось во всероссийском конкурсе "ТопБЛОГ", сообщают организаторы.

Как рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, запуск нового трека будет способствовать популяризации спорта в России.

"Когда любители спорта стали регистрироваться на конкурс "ТопБЛОГ", к нам начали поступать просьбы ввести для них специальное направление. Мы поддержали это предложение. Зарегистрироваться в новом направлении смогут атлеты, которые хотят развивать личный бренд, работники пресс-служб спортивных секций, школ, профессиональных клубов, а также болельщики и любители спорта старше 14 лет", – сообщил Алексей Комиссаров.

topblog2020.ru | Фото: topblog2020.ru

Инициативу создания специального направления поддержали самые медийные спортивные организации страны: Континентальная Хоккейная лига, Федерация бокса России и Федерация регби России. Их представители подготовят программу обучения для будущих спортивных блогеров – лекции, ролики и статьи по продвижению и созданию контента. Планируется, что задания участникам будут давать хоккеисты, боксеры и регбисты, завоевавшие популярность в соцсетях.

Регистрация в направлении "Спортивный блог в Instagram" продлится до 5 февраля.

В Проекте "ТопБЛОГ" ведущие блогеры и эксперты расскажут, как развивать личные аккаунты и делать интересный и яркий контент для соцсетей. После регистрации будущий топблогер получает задания, за выполнение которых ему начисляются лайки. Победителям достанутся рекламные контракты, сопровождение и участие в блог-туре по городам России.

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# Алексей Комиссаров , блогеры , конкурс

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