В новогодние праздники тюменцы чаще всего летали в Казань и Сочи

| Фото: аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Направления Тюмень – Казань, Тюмень – Сочи и Ханты-Мансийск – Тюмень стали одними из самых популярных в новогодние праздники. Они вошли в Топ-10 маршрутов по загрузке транспортного коридора Сибирь – Урал – Поволжье – Юг, сообщает пресс-служба авиакомпании "Utair".

В десятке лидеров также направления: Ханты-Мансийск – Омск, Ханты-Мансийск – Уфа, Ханты-Мансийск – Екатеринбург, Сургут – Минеральные воды и другие. Загрузка на этих рейсах составила от 85% до 97%.

Всего в период предновогодних отпусков и новогодних каникул Utair перевез более 100 тыс. пассажиров на региональных рейсах без пересадок в Москве.

В 2021 году компания продолжит развивать межрегиональные перевозки. В январе планируется открыть рейсы из Ханты-Мансийска в Когалым и Советский, из Тюмени – в Красноярск и Самару.