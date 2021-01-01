На трассах Тюменской области в мороз понадобилась помощь 20 водителям

| Фото: ФКУ "Уралуправтодор" | Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Более 20 раз оказывали помощь водителям сотрудники Уралуправтодора на федеральных трассах в морозы с начала 2021 года, сообщает пресс-служба учреждения.

Чаще всего патрульные выезжали на трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Много случаев зафиксировано на трассах Тюмень – Омск, Челябинск – Новосибирск, подъезд к городу Тюмень и Екатеринбург – Тюмень.

"Где-то дорожникам пришлось сопровождать водителя в близлежащий населенный пункт, обогревать, кому-то помогать с эвакуацией, либо искать автомобиль для отправки в соседний город, кое-где помогали в замене колеса, обогревали замерзших, предоставляли патрульный автомобиль для комфортного ожидания эвакуатора", – рассказали в Уралуправтодоре.

14 января в районе с. Грязновское на трассе Екатеринбург – Тюмень мастера помогли отбуксировать замороженную иномарку на место стоянки. А возле Богдановича дорожники спасли от переохлаждения девушку, у которой сломалась машина на трассе.

Тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральной дороге, просят звонить по телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.