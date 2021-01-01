Жительницу Тюменского района задержали за шоппинг с чужой банковской картой

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Жительницу пос. Боровский Тюменского района за покупки по чужой банковской карте задержали полицейские. Ущерб составила более 3 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

Местный житель обратился в правоохранительные органы с заявлением, что неизвестный расплатился его банковской картой в различных магазинах. Карту с функцией бесконтактной оплаты мужчина потерял.

Вскоре была задержана и доставлена в отдел полиции подозреваемая. 51-летняя женщина нашла чужую карту и оплатила ей покупку продуктов и алкоголя.

Свою вину она признала, возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.