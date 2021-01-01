В тюменском центре помощи бездомным “Милосердие” продлен карантин

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В отделение центра помощи бездомным “Милосердие” на ул. Коммунистической в Тюмени продлен карантин. Об этом сообщил руководитель центра Андрей Якунин в официальной группе во ВКонтакте.

"Самоизоляция пока до 26 января включительно. Я, вместе с нашими сотрудниками, проживаем для обеспечения текущей работы в полном объеме. Хочу обратиться по нуждам, кто готов откликнуться. Нужны памперсы осталось на два дня (в день расход одна упаковка 30 штук). Для обращающихся в палатку и находящихся там на карантине всегда нужен доширак, чай, сахар, растительное масло. Всегда есть потребность в перевязочном материале. Всех заранее благодарю и прошу ваших молитв. Вместе мы переживем и этот карантин", - написал он.

Тюменцы могут сделать пожертвования через сайт либо связаться с руководителями группы и уточнить, как оказать иную помощь.