Кинолог предупредил о росте травматизма у собак зимой и дал советы по первой помощи

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Количество случаев травматизма у собак в зимний период вырастает из-за ранений о находящиеся под слоем снега острые предметы или вывихов и растяжений из-за скольжения на льду, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Об этом сообщают РИА Новости.

"Зимой у собак наблюдается криогенная анестезия лап, это процесс, когда пониженная температура снижает чувствительность лап у собак. Если, например, в таком состоянии питомец наступит на стекло, он не сразу одернет лапу, продолжив опираться на нее, еще больше травмируя подушечки. Хозяин не сразу поймет, что собака порезалась, поскольку при пониженной температуре сосуды сужены и кровотечение может обнаружиться только дома", - пояснил он.

По мнению кинолога, в зимний период лучше избегать прогулок по незнакомым заснеженным местам, где могут скрываться битое стекло, острые металлические банки, ямы, строительная арматура и прутья. Кроме того, собака может получить другие травмы - вывихи и растяжения. Хозяев просят в зимний период очень внимательно относиться к безопасности питомца на прогулке.

Для того, чтобы минимизировать риск получить вывих, растяжение связок или суставной сумки, собаке нужно обеспечить равномерную нагрузку на улице. Дело в том, что интенсивные занятия на "холодных" суставах могут закончиться травмой. Любые резкие движения могут привести к неприятным результатам. Не зря большинство спортсменов, которые занимаются зимними видами спорта, очень интенсивно разминаются перед тренировкой. Не начинайте интенсивные занятия с собакой, пока не разогреете ее, рекомендует Голубев.

Также кинолог отметил, что нужно помнить и про автомобили, поскольку собака может стать жертвой ДТП, попав под колеса не успевшего затормозить автомобиля. Чаще всего травмы зимой получают молодые собаки крупных пород, а также щенки.

Кинолог сообщил, что симптомы вывиха или растяжения будут заметны сразу, поскольку питомец обычно затруднен в передвижениях, не наступает на больную лапу, поджимает ее под себя и не дает прикоснуться к больному месту. Как только вы обнаружили перечисленные симптомы, следует обратиться в ветеринарную клинику за помощью. Только врач может поставить точный диагноз, ни в коем случае не нужно пытаться вправить лапу. Важно ограничить нагрузку на больную конечность, обеспечив собаке покой.

В случае если собака поранилась на улице, лапу необходимо промыть перекисью водорода и наложить мазь, которая обладает антибактериальным, противовоспалительным и регенеративным действием. Если рана большая, наложите повязку. После такой травмы на улицу можно идти только в специальной обуви, чтобы защитить рану от внешней среды, подчеркнул эксперт.