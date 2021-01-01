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ВК "Тюмень" уступил в заключительном матче домашнего тура

Спорт, 12:52 18 января 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

ВК "Тюмень" в заключительном матче седьмого тура российской женской высшей лиги "А" уступил череповецкой "Северянке", сообщает пресс-служба клуба.

Встреча в Тюмени завершилась победой гостей - 0:3. В первом сете череповецкие волейболистки победили - 25:21, во втором отрезке были сильнее - 25:22, а в третьем - 25:16. Самой результативной в составе тюменок стала Мария Ушкова, на ее счету 16 очков.

В первой встрече этих команд девушки из "Северянки" также победили - 3:0. Также в рамках седьмого тура тюменки одержали две победы во встречах с "Уфимочкой-УГНТУ" 3:0 и 3:1

"Задачу минимум мы выполнили. Дважды обыграли "Уфимочку-УГНТУ". Но работать у нас есть много над чем. Можно сказать, что результат показали неплохой. Но против таких сильных команд, как "Северянка", хотелось бы играть качественнее, однако пока не получается", - подвела итоги тура старший тренер тюменской команды Наталья Чумакова.

После очередного тура тюменские волейболистки располагаются на шестой строчке в турнирной таблице, одержав семь побед.

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