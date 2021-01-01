Тюменка через суд взыскала компенсацию за травмы сына в ДТП

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Жительница Тюмени добилась компенсации морального вреда за травмы сына, которого сбила женщина, управлявшая автомобилем марки Ford Explorer, сообщает Ленинский районный суд Тюмени.

Как следует из материалов дела, 26 июня 2020 г. на проезжей части проезда Монтажников в районе дома №129/3 по ул. Широтная в Тюмени автоледи допустила наезд на мальчика, 2010 г. р., который пересекал проезжую часть на самокате.

В результате ДТП у пострадавшего были зафиксированы: открытый перелом большеберцовой кости и рана на передней поверхности голени.

Изучив все обстоятельства, заслушав мнение прокурора, суд взыскал с женщины компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.