  • 20 января 202120.01.2021среда
  • USD73,7243
    EUR89,2064
  • В Тюмени -16..-18 С 5 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

160 студентов и школьников протестируют в "Школе поисковика"

Общество, 08:32 20 января 2021

Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Итоговое тестирование по образовательной программе "Школа поисковика" пройдут онлайн поисковые отряды Тюменской области с 22 по 24 января. Главная цель тестирования – проверка подготовки ребят к участию в полевых экспедициях, сообщает Тюменский областной поисковый центр.

Итоговое тестирование в 2021 году пройдут более 160 поисковиков. Для участия в полевом сезоне "Вахта Памяти" каждому необходимо верно решить не менее 80% вопросов по каждой дисциплине "Школы поисковика" – это история Великой Отечественной войны, история Тюменского края, история поискового движения, туристическая подготовка, первая помощь и поисковые работы.

Региональный образовательный слет и образовательная экспедиция "Школа поисковика" прошла в Тюменской области в октябре и ноябре 2020 года для комплексной подготовки поисковиков и формирования единого подхода к образовательному процессу в поисковых объединениях региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# поисковые отряды

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:49 20.01.2021В Тобольске будут готовить педагогов программы "Я создаю!"
09:38 20.01.2021О тайнах Тюмени узнают гости дома Машарова
09:27 20.01.2021Водитель иномарки заплатит пострадавшей пассажирке гужевой повозки
09:16 20.01.2021Школьники Тюменской области борются за путевку в "Сириус"