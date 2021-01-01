160 студентов и школьников протестируют в "Школе поисковика"

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Итоговое тестирование по образовательной программе "Школа поисковика" пройдут онлайн поисковые отряды Тюменской области с 22 по 24 января. Главная цель тестирования – проверка подготовки ребят к участию в полевых экспедициях, сообщает Тюменский областной поисковый центр.

Итоговое тестирование в 2021 году пройдут более 160 поисковиков. Для участия в полевом сезоне "Вахта Памяти" каждому необходимо верно решить не менее 80% вопросов по каждой дисциплине "Школы поисковика" – это история Великой Отечественной войны, история Тюменского края, история поискового движения, туристическая подготовка, первая помощь и поисковые работы.

Региональный образовательный слет и образовательная экспедиция "Школа поисковика" прошла в Тюменской области в октябре и ноябре 2020 года для комплексной подготовки поисковиков и формирования единого подхода к образовательному процессу в поисковых объединениях региона.