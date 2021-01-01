В Тюменской области предпринимателю вернули деньги после обращения в прокуратуру

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Выполненные работы по созданию контейнерных площадок оплатили предпринимателю из Нижней Тавды после вмешательства прокуратуры.

Как пояснил бизнесмен на личном приеме у прокурора Тюменской области Владислава Московских, администрация Нижнетавдинского района заключила с ним контракт на создание контейнерных площадок. Однако департамент недропользования и экологии Тюменской области отказал в перечислении субсидии из-за допущенных администрацией района в аукционной документации и проекте контракта несоответствий количества и мест размещения контейнерных площадок.

Благодаря прокурорскому вмешательству предпринимателю в полном объеме произведена оплата за фактически выполненные работы по созданию 32 контейнерных площадок на сумму более 1 млн рублей.