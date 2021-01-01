Школьника из Тюменской области наградили медалью за спасение сестры

| Фото: "Заводоуковские вести" ВКонтакте | Фото: "Заводоуковские вести" ВКонтакте

Заводоуковский пятиклассник Виталий Кутёнких награжден медалью "За проявленное мужество" от Совета Федерации. В 2020 году он спас на пожаре младшую сестру, сообщают "Заводоуковские вести".

Награду мальчику вручил на заседании думы городского округа депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин. Сына поддерживала мама Ирина Кутёнких.

Пожар в доме Кутёнких случился в июне 2020 года утром, когда родители Виталия были уже на работе, а дети спали. Огонь быстро распространился по всей площади. Виталий позвонил отцу, тот сказал сыну, как действовать. Мальчик быстро одел сестру Вику и выбил москитную сетку на окне. Ребята самостоятельно выбрались на улицу и попросили о помощи соседей, которые вызвали пожарных. В огне у Кутёнких сильно пострадал дом, пристрой и гараж.