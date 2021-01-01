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В Тюменской области разрабатывают меры поддержки резидентов индустриальных парков

Экономика, 18:37 19 января 2021

с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram

Меры поддержки предпринимателей и условия для комфортной работы в индустриальных парках обсудили на заседании с резидентами тюменских парков "Боровский" и "Богандинский". Встреча прошла в очном формате, но с соблюдением противоэпидемических требований.

Итогами встречи с бизнес-сообществом директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков поделился в Instagram.

В индустриальных парках Тюменской области работают около 20 резидентов.

"Сегодня, когда ресурсы ограничены, нужно выстроить механизмы, когда государственная поддержка приведет к реальному росту предприятий, давать деньги только тем, кто распорядится ими максимально эффективно. Пока мы в стадии обсуждения с предпринимательским сообществом, поэтому было крайне полезно услышать мнение резидентов о новых сервисах", - сказал Машуков.

Во время встречи с резидентами индустриальных парков организаторы зафиксировали несколько идей для программы поддержки этого сектора экономики: компенсация для сотрудников из других регионов за аренду жилья, либо ставки ипотечных кредитов по его приобретению; компенсация затрат предприятий на обучение сотрудников; развитие тренда на поддержку промышленных и коммерческих коопераций в регионе, возможность создания специализированного торгового дома для продвижения продукции и другие.

"Все высказанные сегодня предложения зафиксировали, в ближайшее время обсудим вместе коллегами и примем решение по их реализации", - подытожил директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Анжела Лебедева

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# Антон Машуков , бизнес , индустриальные парки , поддержка предпринимателей

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