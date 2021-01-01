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Тюменцы могут подать заявки на озеленение дворов

Общество, 16:21 20 января 2021

Тюмень-наш дом во ВКонтакте

Тюменцы могут обратиться в управление по экологии департамента городского хозяйства, чтобы получить субсидию на посадку во дворе многоквартирного дома деревьев и кустарников, сообщает администрация города.

Такую возможность предоставляет муниципальная программа "Посади дерево", которая вместе с акцией "Классное дерево" реализуется в Тюмени по инициативе главы города Руслана Кухарука с 2018 года.

"Многие тюменцы хотели бы дополнительно озеленить свой двор. В 2020 году количество желающих принять участие в программе "Посади дерево" выросло на 50 процентов по сравнению с предыдущим. Мы нашли дополнительные средства и выполнили все заявки", – рассказал начальник управления по экологии департамента городского хозяйства Андрей Хан.

Подать такую заявку на озеленение управляющие компании могут до 1 апреля. Основанием для получения субсидии станет общее решение собственников многоквартирного дома об озеленении придомовой территории.

Следующий шаг - обследование территории под посадку специалистами. Они оценят наличие и близость инженерных коммуникаций, видовой состав произрастающих на данной территории растений, расстояние от объектов капитального строительства и другие обстоятельства.

Кроме того, специалисты контролируют и весь процесс посадки: проверяют сертификат качества на посадочный материал и качество саженцев. На высадку приглашаются жители. Узнать подробнее о программах и участии в них можно в управлении по экологии по телефонам 29-77-64 и 44-42-89.

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# озеленение

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