Тюменские педагоги, родители и предприниматели могут принять участие в международном конкурсе

| Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте

Тюменские педагоги, предприниматели и родители, готовые развивать бизнес в дошкольном образовании, могут принять участие в международном конкурсе им. Льва Выготского. Подать заявку на конкурс можно до 12 февраля.

По информации Агентства стратегических инициатив, планируется разместить лучшие работы конкурсантов на сервисах агентства, а также создать новый сервис для педагогов, учителей и воспитателей детских садов.

В шести номинациях конкурса могут участвовать педагоги, которые работают с детьми от двух месяцев до семи лет, студенты выпускных курсов и аспиранты, работавшие с детьми, заведующие дошкольными учреждениями, предприниматели, педагоги и родители, готовые создать собственный детский сад, сотрудники детсадов и школ, подавшие совместные заявки, которые обеспечивают плавный переход ребенка между ступенями образования, зарубежные лидеры образования.

Победителями конкурса станут более 200 человек. Их ждут денежные призы – по 100 тыс. рублей для педагогов, заведующих и школьных учителей, по 25 тыс. рублей для студентов, по 1 тыс. долларов для зарубежных лидеров.

Победитель номинации для предпринимателей получит 4,5 млн рублей на открытие детского сада по франшизе RYBAKOV PLAYSCHOOL. Призовой фонд конкурса – почти 30 млн рублей.

Добавим, Лев Семёнович Выготский (1896 – 1934 годы, Москва) — советский психолог, основатель исследовательской традиции изучения высших психологических функций и построения авангардной футуристической "науки о Сверхчеловеке".

Сегодня имя Льва Выготского больше известно в мире, чем в России. Его идеи и взгляды, опередившие время, соединили педагогику и психологию и заложили основы одних из самых передовых подходов в современном обучении. Его имя у специалистов на слуху, как имена Макаренко, Сухомлинского, Коменского и Монтессори. Лев Выготский прожил недолгую жизнь, умер в 37 лет от туберкулеза, но вошел в историю как основатель множества научных школ — изучения высших психических функций, идеи о "новом человеке" и новой теории сознания, работ по когнитивному развитию ребенка.