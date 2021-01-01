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Для будущего детсада в Голышмановском округе начали закупать мебель

Общество, 19:07 20 января 2021

Тюмень-наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте

Контракты на приобретение мебели, оборудования и штор для оснащения детсада, который строят в с. Евсино, заключил комитет образования Голышмановского городского округа.

Для оснащения дошкольного учреждения из бюджета Тюменской области выделено 4 млн рублей.

"На сегодняшний день на объекте уже залит фундамент, подключено освещение, произведено частичное благоустройство территории, установлены МАФы, ограждение, собраны 11 из 38 модулей", - рассказали в окружном комитете образования.

Детсад рассчитан на 50 мест. В нем будут размещены техническое помещение, современный медицинский блок, пищеблок, три групповые ячейки, универсальный зал для развивающих занятий, служебные помещения.

Добавим, контракт на его строительство на сумму 160 млн рублей получило ООО "Производственная строительная компания" Челябинска. Данный подрядчик выполняет строительство восьми объектов в Тюменской области.

Строительство детсада ведется в рамках национального проекта "Образование". Он будет сдан в эксплуатацию в марте 2021 года.

Анжела Лебедева

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# Голышмановский округ , детский сад , национальный проект Образование

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