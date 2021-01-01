Павел Астахов проведет семинар для тюменских предпринимателей

| Фото: www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

Авторский семинар "Наука побеждать: искусство переговоров" известного адвоката Павла Астахова пройдет в Тюменском технопарке 27 января. Мероприятие начнется в 11 часов в конференц-зале "Международный конгресс-холл", сообщают организаторы.

Участники семинара узнают, как правильно выстроить общение, провести переговоры, совершить выгодную сделку, отстоять свою позицию в споре, одержать победу. Павел Астахов поделится лайфхаками, секретами и практическими советами с пошаговой стратегией по убеждению второго лица в споре.

"Главный секрет успешного предпринимателя – это умение держать слово, и с давних времен именно это качество позволяло обходиться без бумаг, печатей и судебных приставов. А как стать успешным и не нарушить данного слова? Великая наука - психология переговоров. Умение убеждать и побеждать в любом процессе могут стать мощным оружием. Искусство убеждения – главный инструмент в любом споре, переговорах, конфликте", - подчеркнул Павел Астахов.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте www.deloros72.ru. Вход строго в защитной маске. Количество мест ограничено.